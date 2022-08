L'affaire Salam Rusdhie extrait de notre ouvrage (la position de Serigne Saam Mbaye)

« Ce qui avait fait l’objet de violentes réactions dans certains pays musulmans comme l’Iran, le Pakistan et même l’Angleterre où l’auteur était sous garde policière. Les menaces de mort et interdictions de publications dans certains pays s’exécutaient jusqu’à ce que l’Ayatollah Khomeiny, le guide spirituel chiite et chef de la révolution Iranienne de l’époque lança une fatwa (décret religieux musulman) de mort contre Rushdie. Ainsi, il ordonna à tout musulman d’exécuter non seulement Rushdie mais également les éditeurs et toute personne ayant possédé le livre. C’est ainsi qu’il avait promis une récompense de 200 millions de rials (21 500 dollars) pour tout Iranien exécutant la sentence de mort et 70 millions de rials (7 500 dollars) pour un musulman d'une autre nationalité ».

Quant à Serigne Saam, son opinion vis-à-vis de cette affaire a été réfléchie, pertinente, sage et basée sur les préceptes de l’Islam. Notre cheikh avait émis l’idée selon laquelle :

«Si Rushdi avait tort d’une part ce sont les musulmans eux même qui auraient fait d’autre part la propagande de cet ouvrage. De plus, il suggérait aussi qu’au lieu de payer cette somme pour tuer l’auteur, il serait plus préférable de prendre cet argent pour organiser des colloques, symposiums, conférences ou débats intellectuels télévisés entre Rushdie et des oulémas musulmans pour le faire revenir à la raison ».

Serigne Saam Mbaye : Parcours d'un Mujahid (combattant de la foi) ou la biographie d'un Mujadid (rénovateur)

Mamadou Gaye Sam