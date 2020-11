L'affaire des échauffourées entre militants de Pastef et ceux de l'Apr, jugée hier

Les échauffourées entre les militants de Pastef et ceux de l’Alliance pour la République (Apr) de la Commune de Ndiarème Limamoulaye, lors de la visite mouvementée du ministre de la Santé et de l’Action sociale en septembre dernier, ont été jugées hier, au tribunal de Guédiawaye.



Cela, à la suite d’une plainte du coordonnateur communal des jeunes de Pastef contre 03 éléments de la sécurité du maire apériste Baïdy Sèye, dont son chef de protocole Aly Mbaye, pour injures, coups et blessures volontaires et menaces de mort. Le tribunal a condamné Aly Mbaye, Abdou Lahat Seck et Bass Dieng à une peine d’un an de prison avec sursis, en sus d’une amende de 1,5 million francs Cfa.