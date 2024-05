L'ancien chef du service de neurologie de l’Hôpital régional de Ziguinchor acquitté après 1 an de détention

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mai 2024 à 12:05 | | 0 commentaire(s)|

La chambre criminelle de Ziguinchor a acquitté le médecin D. Ka placé sous mandat de dépôt, il y a un an pour une accusation de viol.



D'aprés Seneweb, Llancien chef du service de neurologie du centre hospitalier régional de Ziguinchor avait été incarcéré le 26 Avril 2023 pour tentative de viol, sur une personne en vulnérabilité en raison de son état de santé, ayant entraîné une déficience physique.



La partie civile, qui réclamait la somme de 5 millions en guise de dommages et intérêts, a également été déboutée.

Ndèye Fatou Kébé