Corruption et exploitation du silex au Sénégal : Un appel à l'intervention du Directeur des Mines Depuis plusieurs années, des accusations récurrentes de pratiques de corruption et d'exploitation illégale entachent le secteur de l'extraction du silex au Sénégal. Ces pratiques, si elles sont avérées, privent l'État et l'Industrie Chimique du Sénégal (ICS), de revenus cruciaux, tout en profitant illicitement à des exploitants et vendeurs sans scrupules. Il est temps d'agir pour assurer la transparence et l'équité dans ce secteur vital pour notre économie.



Monsieur Ngagne Demba Touré, Directeur des Mines,



Nous vous exhortons à vous rendre immédiatement sur les sites d'extraction de silex, en particulier à Mboro, pour mener une enquête approfondie sur ces allégations. Les habitants de cette région, ainsi que des observateurs indépendants, ont signalé des cas de corruption impliquant des pots-de-vin versés à certains agents du ministère des Mines. Ces pratiques permettent à des exploitants, de contourner les obligations fiscales et réglementaires, causant ainsi une perte substantielle de revenus pour l'État.



Ayoba Faye, un résident respecté de Mboro, a tiré la sonnette d'alarme et demande une intervention rigoureuse pour mettre fin à ces activités illégales. Il est crucial que cette enquête soit conduite avec la plus grande transparence et intégrité, afin de restaurer la confiance du public dans nos institutions.



L'exploitation des ressources naturelles doit bénéficier à toute la nation, et non à une minorité corrompue. Il est essentiel de garantir que les redevances et les taxes dues, soient correctement perçues et utilisées pour le développement économique et social de notre pays.



Monsieur Touré, votre rôle en tant que Directeur des Mines est vital pour rétablir l'ordre et la justice dans ce secteur. Nous comptons sur votre leadership, pour prendre les mesures nécessaires et faire la lumière sur ces pratiques corruptives. Une enquête exhaustive et transparente est indispensable pour éliminer la corruption et assurer que les richesses générées par l'exploitation du silex, profitent véritablement aux Sénégalais.



Le moment est venu de montrer un engagement ferme envers la transparence et l'équité. Nous demandons instamment, votre intervention immédiate pour enquêter sur ces allégations et prendre les mesures appropriées.

