L'ancien ministre Habib Sy et un homme d'affaires soldent leurs comptes à la barre

Ancien ministre d'État et directeur de cabinet de Me Abdoulaye Wade, Habib Sy est poursuivi en justice par un homme d'affaires du nom d'Alioune Badara Thiane. A l'origine du différend, le plaignant soutient lui avoir cédé, en 2012, une Mercedes GL 450, immatriculée DK-1575-AN, à 33 000 000 FCfa.



Après une avance de 5 à 7 millions, l'ex-maire de Linguère reste devoir, renchérit le journal, 28 millions au plaignant. A cela s'ajoute un terrain de 340 mètres carrés que l'ancien ministre d'État avait filé à la partie civile et qui s'est révélé, malheureusement, être litigieux.



Résultat des courses, Habib Sy sera condamné, en première instance, à payer 30 millions et 5 millions en guise de dommages et intérêts. Le leader du Pem/Yakaaru Reew Mi, qui dit n'avoir jamais eu connaissance de ce procès, a interjeté appel pour contester la décision de justice.