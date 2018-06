L’archevêque de Dakar conforte Macky Sall : « A nous de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cela demeure une bénédiction »

L’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, prenant part, hier, à la conférence nationale sur la gestion du pétrole et du gaz, ne veut non plus entendre parler de malédiction du pétrole.



« La découverte du pétrole et du gaz n’est pas une malédiction, c’est un don de Dieu. Si on prend les moyens de se concerter pour que l’utilisation soit la meilleure possible de ce bienfait de Dieu, je crois qu’on ne peut que saluer une telle initiative », a relevé l’archevêque de Dakar.



« J’ai bien aimé que le Président dise : Ne parlons pas de malédiction du pétrole. C’est à nous maintenant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cela demeure une bénédiction pour notre pays », a lancé le chef de l’Eglise catholique.



Pour l’archevêque, la concertation se fait dans un débat contradictoire et doit être constructive. « Bien sûr, il peut y avoir des forces contradictoires, il y a des risques comme certains l’ont dit. Mais, Dieu nous a assez armés pour nous préparer à affronter le défi de l’exploitation du pétrole. Et c’est tant mieux qu’on ait pris de telles dispositions avant de commencer l’exploitation », dit-il.



« On manquerait à notre devoir si on ne jouait pas ce rôle qui nous est dévolu, puisque l’homme religieux, c’est quelqu’un qui est au service de la communication entre Dieu et les hommes et même entre les hommes, au nom de Dieu. Et donc, ce que l’on dit et ce que l’on fait, doit contribuer à rapprocher les personnes pour leur bien et leur salut », a ajouté l’archevêque de Dakar.













Vox Populi