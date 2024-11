L’artiste Samba Mballo dit ‘’Bathie’’ du groupe “Gelongal”, sera inhumé ce lundi

Le chanteur, réalisateur et producteur sénégalais, Samba Mballo alias ‘’Bathie’’ du groupe “Gelongal”, est décédé, dimanche, des suites d’une courte maladies, annoncent plusieurs médias.



D'aprés l'Aps, son inhumation est prévue ce lundi à 17 heures, au cimetière de Yoff, après la levée du corps à 15 heures, à la mosquée des Hlm Grand-Yoff, informe la chanteuse Coumba Gawlo.



Très connu dans le milieu artistique, Samba Mballo faisait partie du célèbre groupe “Gelongal”, créé dans les années 1992 par trois frères originaires de Kolda : Moussa, Bathie et Papis Mballo.



Ils ont débuté par la danse, notamment le breakdance, avant d’évoluer vers une musique rap teintée de sonorités traditionnelles.



Le groupe Gelongal est cependant plus connu aujourd’hui pour ces vidéoclip et courts métrages.



Ses membres ont collaboré avec de nombreux artistes sénégalais, voire africains et mondiaux, rappelle la même source.