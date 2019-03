L’avocat de Ousseynou Sy demande une évaluation : « Il présente des signes de déséquilibre psychique » Ousseynou Sy jouit-il de toutes ses facultés mentales ? Son avocat Me Davide Lacchini en doute. C’est pourquoi il a demandé une évaluation psychique de son client selon "Enquête". De l’avis de la robe noire, l’italien d’origine sénégalaise « présente des signes de déséquilibre ». « Il a fait des évocations et des invocations, mais sans préciser de quoi », a-t-il ajouté.

Face aux enquêteurs, Ousseynou a également soutenu que des enfants morts en mer lui ont demandé de frapper.



Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mars 2019 à 10:26



