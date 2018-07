L’eau de Sassy, le breuvage miracle pour un régime réussi

L’eau de Sassy a été ainsi nommée du nom de sa créatrice, la nutritionniste Cynthia Sass. Cette dernière a concocté cette boisson à base d’ingrédients sains, suite aux kilos en trop récoltés pendant sa grossesse, qu’elle peinait désespérément à perdre. Un problème que rencontrent de nombreuses femmes.



Ces dernières se perdent dans une spirale de régime sans pour autant atteindre l’objectif tant espéré. L’eau de Sassy, aujourd’hui mondialement connue, est semble-t-il la recette miracle qui viendra à bout de vos kilos récalcitrants. Dans cet article nous vous expliquerons ce qu’est l’eau de Sassy, ainsi que ses nombreux bienfaits pour votre régime.



Comment agit-elle ?

Malheureusement, le concept de régime rime bien trop souvent avec privation. Et malgré un suivi accru des recommandations, les résultats peuvent ne pas être visibles ou peu satisfaisants. Adoubée par les professionnels de la nutrition, l’eau de Sassy est une excellente solution pour lutter contre la prise de poids et réduire considérablement l’excès de graisse sur une longue période.



Elle permet de perdre du poids sans pour autant faire des efforts, voici ce qui constitue son succès. En effet, l’eau de Sassy agit efficacement sur les kilos en trop, de manière saine et naturelle. Elle peut faire perdre jusqu’à 3 kilos par semaine après seulement un mois de consommation. L’eau de Sassy est aujourd’hui l’un des meilleurs produits diurétiques pour mincir sans danger pour la santé.



Quels sont ses bienfaits ?

– L’eau de Sassy est composée d’un concentré d’ingrédients naturels possédants de nombreux bienfaits.

– Le citron et l’eau citronnée donnent l’illusion de satiété et régularisent le transit intestinal. Le citron agit comme un diurétique naturel, une augmentation des secrétions urinaires.

– Le concombre en plus de ses propriétés diurétiques, stimule les fonctions rénales. Ce qui permet de brûler les graisses par l’urine.

– La menthe verte apaise le ventre et réduit le ballonnement. Elle facilite aussi la digestion des aliments.

– Le gingembre est un aliment aux innombrables bienfaits, utilisé à des fins médicales depuis des siècles. Il assure le bon fonctionnement de l’appareil digestif, élimine l’excès de graisse et préserve le bon fonctionnement de l’organisme.



Comment préparer l’eau de Sassy ?

Il vous faut :

2 litres d’eau filtrée ou de source

12 feuilles de menthe vertes

1 cuillère à café de gingembre fraîchement râpé

1 citron bio, vert ou jaune, coupé en fines rondelles

1 concombre, pelé et également découpé en fines rondelles



Préparation

Mettez tous les ingrédients dans un pichet ou une carafe d’eau et mélangez bien le tout.

Puis, laissez reposer le mélange toute la nuit au réfrigérateur avant consommation, afin de les ingrédients infusent bien l’eau.



Consommation

Consommez votre eau de Sassy dès le lendemain matin. Buvez-la par petite portion tout au long de la journée, en l’accompagnant d’un verre d’eau.

Préférez préparer cette boisson dans la soirée. Conservez-la toujours au frais afin de pouvoir la consommer sans danger. Buvez au moins un litre par jour de votre eau de Sassy.



Cette dernière vous donnera des résultats au-delà de toute espérance si vous adoptez une alimentation saine. Toutefois, l’eau de Sassy est fortement contre-indiquée pour les femmes enceintes ou qui allaitent, ainsi que pour les personnes souffrant de gastrites ou d’ulcères.











Amina-mag.com