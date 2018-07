L'éclipse n'est pas un phénomène "sorcier", selon l'universitaire Ahmadou Wagué

Le président de l’Université des sciences et technologies Tamaro Touré (Us3t), Ahmadou Wagué, a appelé à lutter contre l’ignorance observée souvent dans l’interprétation des éclipses, exhortant à plutôt promouvoir la culture astronomique.



Les éclipses, lunaires ou solaires, se produisent lorsque le soleil, la terre et la lune sont alignés, a rappelé M. Wagué, lors d’une conférence sur l’éclipse lunaire, organisée dans ladite université.



Bien loin d’un mystère, il s’agit plutôt d’un évènement parfaitement prévisible. "L’éclipse n’est pas un phénomène sorcier. On peut calculer exactement à quelle période et à la seconde près, quand est-ce qu'elle aura lieu", a-t-il déclaré.



"Les éclipses, qu’elles soient lunaires ou solaires, se produisent lorsque le soleil, la terre et la lune sont alignés", a-t-il insisté.



Selon lui, " il y a deux types d’éclipse, que sont l’éclipse solaire qui dépend de l’endroit où l’on se situe, et l’éclipse lunaire, que l’on peut trouver partout’’.



Le conférencier indique qu’"une éclipse totale de soleil se produit lorsque la région de la terre qui est dans l’ombre, est plongée dans une complète obscurité, alors qu’une éclipse partielle de soleil se produit lorsque la région de la terre qui se trouve dans la pénombre, reçoit peu de lumière".



"Il faut porter des lunettes qui arrêtent les rayons ultra-violets et surtout, les rayons rayons infrarouges, parce qu’elles peuvent briser la rétine et même vous rendre aveugle", a-t-il prévenu.



Cette communication prend le contrepied de ceux qui essaient de "donner une explication traditionnelle à l’éclipse", que lui estime "être un phénomène tout à fait naturel".



Le conférencier a mis en exergue "l’importance de lutter contre l’ignorance et de tout faire pour promouvoir la culture astronomique’’. ‘’L’astronomie, c’est différent de l’astrologie, mais les gens les confondent", a-t-il rectifié.



"La lune effectue une rotation action de la terre en 29, 5 jours et sa rotation autour d’elle-même est de 27.32 jours", a-t-il fait savoir.



Il a précisé que "les astronomes se sont aperçus que les éclipses se répétaient tous les 18 ans et un jour".











