L'économie mondiale sous pression pourrait ralentir à 2,3 %, signale la CNUCED

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Avril 2025 à 16:08 | | 0 commentaire(s)|





Selon ce rapport, la croissance mondiale devrait ralentir pour atteindre 2,3 % en 2025, ce qui mettrait l'économie mondiale sur la voie de la récession. Il cite des menaces croissantes, notamment des chocs de politique commerciale, la volatilité financière et une montée de l'incertitude qui risquent de faire dérailler les perspectives mondiales.

L'économie mondiale est sur une trajectoire récessionniste, sous l'effet de l'escalade des tensions commerciales et d’une incertitude persistante, alerte la CNUCED (ONU commerce et développement) dans son nouveau rapport, « Trade and Development Foresights 2025 Trade and Development Foresights 2025 Trade and Development Foresights 2025 - Under pressure: Uncertainty reshapes global economic prospects » («Perspectives du commerce et du développement 2025 - Sous pression, l'incertitude remodèle les perspectives économiques mondiales ».)Selon ce rapport, la croissance mondiale devrait ralentir pour atteindre 2,3 % en 2025, ce qui mettrait l'économie mondiale sur la voie de la récession. Il cite des menaces croissantes, notamment des chocs de politique commerciale, la volatilité financière et une montée de l'incertitude qui risquent de faire dérailler les perspectives mondiales. Les tensions commerciales mondiales s'intensifient La montée des tensions commerciales a un impact sur le commerce mondial, la CNUCED notant que les récentes mesures tarifaires perturbent les chaînes d'approvisionnement et sapent la prévisibilité. « L'incertitude en matière de politique commerciale atteint un niveau historique », note le rapport, « et cela se traduit déjà par des décisions d'investissement retardées et une réduction des embauches ».



Défis pour les pays du Sud Le ralentissement affectera tous les pays, mais la CNUCED reste préoccupée par les pays en développement et en particulier les économies les plus vulnérables. De nombreux pays à faible revenu sont confrontés à des conditions financières extérieures désastreuses qui se dégradent, à endettement insoutenable et à un affaiblissement de la croissance intérieure. La CNUCED souligne la menace réelle qui pèse sur la croissance économique, l'investissement et les progrès en matière de développement, en particulier pour les économies les plus vulnérables. Le commerce Sud-Sud et l'intégration régionale offrent des opportunités La CNUCED souligne que la croissance du commerce entre les pays en développement (commerce Sud-Sud) est une source de résilience.



Représentant déjà environ un tiers du commerce mondial, « le potentiel de l'intégration économique Sud-Sud offre des opportunités à de nombreux pays en développement », note le rapport. Options politiques

« Une action coordonnée sera essentielle pour rétablir la confiance et maintenir le développement sur la bonne voie », conclut le rapport.

https://unctad.org/fr La CNUCED encourage le dialogue et la négociation, ainsi qu'une coordination politique régionale et mondiale plus forte, en s'appuyant sur les liens commerciaux et économiques existants.« Une action coordonnée sera essentielle pour rétablir la confiance et maintenir le développement sur la bonne voie », conclut le rapport.







Source : Il est urgent de renforcer la coordination des politiques et le commerce régional, alors que l'économie mondiale est sur une trajectoire de récession, sous l'effet de l'escalade des tensions commerciales et de la persistance de l'incertitude.Source : https://www.lejecos.com/L-economie-mondiale-sous-p...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook