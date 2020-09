L’élève décédé en plein examen à Kounkané admis au Bac

Lundi 7 Septembre 2020

Les résultats de l’examen du baccalauréat de leur fils vont réveiller la douleur. Le candidat au Bac, Djiby Sadio du Lycée de Kounkané, décédé lors de la dernière épreuve, a été déclaré admis d’office par le président du jury 1011.



D'aprés L'As, il est classé 21e sur les 24 candidats admis d’office. Pourtant, Djiby Sadio n’a pas terminé l’épreuve de Sciences de la vie et de la terre (SVT) puisqu’il était en série L2. Ses parents se chargeront de récupérer son premier diplôme universitaire qu’il ne verra jamais. Pour rappel, sur 152 candidats du jury 1011, 24 sont admis d’office et 52 admissibles au second tour.

