« L’énergie bien trop chère, tout le monde souffre, notre économie en danger » : Khalifa Sall et sa bouée de sauvetage « Un Sénégal qui déploie toutes ses énergies ! L’énergie est bien trop chère : tout le monde souffre de plus en plus. Notre économie est en danger, alors qu’elle ne le devrait pas. » C’est le diagnostic de Khalifa Sall partagé sur X où il dévoile la stratégie qu’il compte dérouler après sa victoire à la présidentielle 2024. La suite de son Post

L’électricité doit être accessible à tous et partout au Sénégal. Avec une gestion transparente de notre pétrole et notre gaz, et en rassemblant tous les acteurs du secteur, c’est possible d’ici 2030. Notre gaz doit nous aider à produire deux fois plus d’électricité : objectif 3 000 mégawatts avec 8 nouvelles centrales qui utiliseront le gaz, mais aussi le soleil et le vent.



Nous mettrons en œuvre des solutions d’avenir comme la transformation de déchets en électricité et la multiplication des toits solaires dans les maisons et les bâtiments publics.



- Produire plus, mais aussi consommer mieux grâce à 3 programmes nationaux pour :



- Favoriser les matériaux locaux pour des maisons plus fraîches ;



- Remplacer le charbon par la cuisson électro-gazière pour protéger nos arbres et notre santé ;



 Développer le transport électrique dans nos villes : moins cher et plus propre.



Nekkaleen ci Jaam ak sunu energies, ngiir jëm ci kanam.

