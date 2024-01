L’énergie et les infrastructures propres occupent la quasi-totalité de l'augmentation des investissements des cinq dernières années

Elle estime ainsi que 2,8 trillions de dollars américains doivent être investis dans différentes parties du secteur de l'énergie en 2023, contre 2,2 trillions de dollars il y a cinq ans.



La quasi-totalité de l'augmentation des cinq dernières années a été orientée vers l'énergie et les infrastructures propres, qui représentent maintenant 1,8 trillion de dollars de dépenses, contre environ 1 trillion de dollars pour les combustibles fossiles.



Selon l’Aie, tous les scénarios voient un besoin d'investissements énergétiques accrus à partir de niveaux historiques. En ce sens, elle projette que l'investissement énergétique total s'élève à 3,2 trillions de dollars américains en 2030 dans les Steps (Stated Policies Scenario), 3,8 trillions de dollars américains dans l’Aps (Pledges Scenario) et 4,7 trillions de dollars dans le scénario Nze (Net Zéro Emissions by 2050 Scenario).



Pour réaliser la transformation du scénario NZE, l’agence note que l'investissement énergétique en tant que part du Produit intérieur brut (Pib) augmente d'environ un point de pourcentage entre 2023 et 2030, mais le ratio revient au niveau actuel d'ici 2050.



Une part croissante de l'investissement est orientée vers l'énergie propre dans tous les scénarios. Dans les STEPS, le ratio entre l'investissement dans les combustibles fossiles et l'investissement dans les technologies d'énergie propre passe de 1,8 en 2023 à 1,5 en 2030. Dans le scénario NZE, il s'élève à plus de 1,10 en 2030.



L’Aie relève également que l'augmentation de 2,5 trillions de dollars de l'investissement dans l'énergie propre dans le scénario NZE jusqu'en 2030 est bien supérieure à la réduction de 0,6 billion de dollars de l'investissement dans les combustibles fossiles au cours de cette période.



