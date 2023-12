L'énergie propre emploie plus de travailleurs que les combustibles fossiles (Rapport AIE)

Publié chaque année depuis 1998, le rapport constate que l’emploi dans le secteur de l'énergie a atteint près de 67 millions en 2022, soit une croissance de 3,4 millions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie de Covid-19.



Le rapport de l’Aie souligne que les secteurs de l'énergie propre ont ajouté 4,7 millions d'emplois dans le monde au cours de la même période et s'élèvent à 35 millions.



Les secteurs fossiles, selon le document, alimentent les emplois qui se sont rétablis plus lentement après les licenciements en 2020 et restent environ 1,3 million en dessous des niveaux d'emploi d'avant la pandémie, à 32 millions.



En conséquence, l'emploi dans l'énergie propre a dépassé celui des combustibles fossiles en 2021, relève le rapport. Qui ajoute que plus de la moitié de la croissance de l'emploi au cours de cette période est attribuable à seulement cinq secteurs.



Il s’agit notamment de l'énergie solaire photovoltaïque, de l’éolienne, de la fabrication de véhicules électriques (VE) et de batteries, des pompes à chaleur et de l'extraction de minéraux critiques.



Ces cinq secteurs emploient aujourd'hui environ 9 millions de travailleurs, selon les données rendues publiques par l’Agence internationale de l’énergie.



L'énergie solaire photovoltaïque est le plus grand de ces secteurs, avec environ 4 millions d'emplois, tandis que la fabrication de véhicules électriques et de leurs batteries a été la plus grande source de croissance, ajoutant plus d'un million d'emplois dans le monde depuis 2019.



La plupart des nouveaux emplois sont dans la construction et la fabrication, qui représentent plus de la moitié des emplois dans le secteur de l'énergie aujourd'hui, et ont augmenté de 2,6 millions d'emplois depuis 2019.



