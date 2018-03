L'épouse de Donald Trump Jr demande le divorce

L'épouse de Donald Trump Jr, fils aîné du président des Etats-Unis, a entamé jeudi une procédure de divorce, ont rapporté plusieurs médias américains. Vanessa Trump, 40 ans, Haydon de son nom de naissance, est mariée à Donald Jr, 40 ans également, depuis novembre 2005.



Le couple a eu cinq enfants, aujourd'hui âgé de 3 à 10 ans, en un peu plus de douze années de mariage. Selon plusieurs médias, cette ancienne mannequin a déposé une demande de séparation "non contestée", procédure simplifiée qui indique généralement l'existence d'un accord amiable.



Sollicitée par l'AFP, la Trump Organization n'a pas immédiatement confirmé ces informations. Le New York Post avait déjà fait état il y a plusieurs semaines, de problèmes conjugaux au sein du couple, liés aux nombreux déplacements de Donald Jr ainsi qu'à son goût pour Twitter, spécialité familiale.



Mi-février, Vanessa Trump s'était retrouvée, malgré elle, dans la rubrique faits divers après avoir ouvert une lettre destinée à son mari et qui contenait une mystérieuse poudre blanche. La poudre s'était révélée inoffensive, mais Vanessa Trump avait été hospitalisée à titre préventif, ainsi que sa mère qui se trouvait avec elle au moment d'ouvrir l'enveloppe. Début mars, la police a interpellé, dans le Massachusetts, un jeune homme soupçonné d'être l'auteur de la lettre.