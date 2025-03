L’étonnant profil de l’homme « à la démarche particulière » : Les Sénégalais impliqués dans l’Affaire Amra

Le 14 mai 2024, une attaque spectaculaire au péage d’Incarville (Eure) a permis l’évasion sanglante de Mohamed Amra, alias « La Mouche ». Cette opération, qui a coûté la vie à deux agents pénitentiaires, met en lumière un réseau criminel puissant : la Black Manjak Family (BMF). Ce groupe, actif dans le trafic de drogue et les évasions, compte parmi ses membres plusieurs individus d’origine sénégalaise, dont « Cam » M., un Normand d’origine sénégalaise déjà incarcéré dans une autre affaire.



Mais l’un des noms qui retient le plus l’attention est Fernando D., récemment extradé d’Espagne vers la France.



Une organisation criminelle avec des connexions au Sénégal ?



La Black Manjak Family tire son nom d’un groupe ethnique d’Afrique de l’Ouest, notamment présent au Sénégal et en Guinée-Bissau. Selon des sources policières, certains membres de cette organisation seraient liés à des réseaux criminels opérant entre la France, l’Espagne et l’Afrique de l’Ouest, notamment via le trafic de drogue et la contrebande.



L’un des éléments clés de l’enquête concerne les contacts de Mohamed Amra avec des complices d’origine sénégalaise. Les enquêteurs soupçonnent que des fonds et des ressources logistiques aient pu transiter par des relais basés au Sénégal.



Fernando D. : un rôle central dans l’opération ?



Fernando D., 32 ans, a été arrêté à Mijas, en Espagne, dans une villa ultra-sécurisée. Il est soupçonné d’être un acteur majeur du commando qui a attaqué le fourgon pénitentiaire. Pourtant, son avocat, Me Saïd Harir, rejette ces accusations, affirmant que l’identification de son client repose uniquement sur une ressemblance physique avec un individu visible sur les caméras de surveillance.



Cependant, plusieurs éléments le compromettent :

• Il a recherché du matériel suspect (échelles télescopiques et grilles pour fenêtres) en même temps que Mohamed Amra et d’autres complices.

• Il a effectué plusieurs transferts de véhicules la veille de l’attaque.

• Après l’évasion, il s’est réfugié en Espagne où il aurait continué à coordonner des activités criminelles via l’application Signal, sous le pseudonyme Doug Macray.



Le Sénégal dans le viseur des enquêteurs



L’arrestation de « Cam » M., d’origine sénégalaise, ainsi que d’autres indices reliant la Black Manjak Family à l’Afrique de l’Ouest, suscitent l’intérêt des services de renseignement. Des investigations seraient en cours pour déterminer si une partie des fonds ou des armes utilisées dans l’évasion ont transité par le Sénégal.



Fernando D. doit comparaître devant un juge ce lundi. Mais au-delà de son cas personnel, l’affaire Amra révèle l’ampleur d’un réseau criminel qui dépasse largement les frontières françaises.