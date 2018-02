Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici L’étrange secret de la chanteuse Madonna pour rester éternellement jeune! Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Février 2018 à 17:48 | | 0 commentaire(s)|

Cette trouvaille de Madonna va vous surprendre. Les célébrités sont réputées pour les relookings (chirurgies plastiques, esthétiques et autres).

Parmi elles, l’une des plus réputées se nomme Madonna qui à 59 ans, paraît comme une adolescente.

Avec son visage et ses formes reluisantes, la star fait rêver. Mais derrière tout ça, se cache des efforts de travail au quotidien. Prête à tout, la star utilise des techniques très peu connues pour effacer les marques de la vieillesse sur son visage.

La chanteuse a dévoilé sur les réseaux sociaux, son secret miracle pour atténuer les marques du temps qui passe. Mesdames, vous pouvez laisser vos crèmes anti-âge au placard …

Vous êtes loin d’imaginer qu’il s’agit d’une fourchette ! Et oui, une fourchette, qui l'aurait cru ?

Madonna apparaît le couvert à la main, grattant la peau de son visage à l’horizontale et à la verticale. Le geste aurait pour effet de tendre la peau.

« C’est incroyable, regardez ce massage du visage avec une fourchette, déclare la chanteuse dans la vidéo. Les fourchettes sont géniales, elles raffermissent la peau.

Avez-vous déjà raffermi votre visage avec une fourchette ? » Et elle ajoute (avec humour) : « Avez-vous déjà planté quelqu’un avec une fourchette ? J’ai fait les deux. Mais peu importe, c’est fou’’.

Sur sa vidéo Instagram, Madonna se filme en plein soin du visage en institut. La méthode parait simple : il suffit de prendre deux fourchettes, d’appliquer un masque hydratant et de masser de l’intérieur vers l’extérieur, une fourchette après l’autre. L’esthéticienne alterne le rythme : lent, puis plus vigoureux. Objectif : les branches de la fourchette vont activer la micro circulation et retendre la peau ! La reine de la pop en a, en tout cas, l’air convaincue : « Ça marche vraiment bien.

Ce n’est pas la première fois que Madonna utilise un ustensile de cuisine dans sa lutte contre les rides.







