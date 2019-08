L'étudiant Serigne Modou Faye se fait passer pour un commerçant et soutire 1 million FCFA à une dame

La dame après l'avoir rencontré, lui a remis une somme de 400 mille FCFA avant de la compléter jusqu'à hauteur de 1 020 000 FCFA.



Pour se défendre, l'étudiant Serigne Modou Faye qui tremblait comme une feuille à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, a soutenu qu'il voulait aider sa famille en investissant l'argent pour pouvoir ensuite rembourser sa victime.



Malheureusement-s'est-il défendu, tout à foiré. "C'est une erreur de jeunesse et je suis conscient de la gravité de ce que j'ai fait. Je le regrette, car mon avenir est compromis", a-t-il soutenu, tout en fondant en larmes.



Pour le parquet, c'est une chose très grave que le prévenu a faite parce que, tout simplement, il voulait s'enrichir facilement. "je pense qu'il mérite une application de la loi parce qu'il doit tirer une leçon de ce qu'il a fait", a défendu le représentant du ministère public, avant de requérir une peine de six mois.



Au final, le tribunal a déclaré l'étudiant coupable et l'a condamné à deux mois de prison ferme.











Le Témoin