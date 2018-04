L’ex-footballeur et entraîneur Henri Michel est décédé

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Avril 2018 à 12:21 | | 0 commentaire(s)|

L’ex-footballeur et entraîneur Henri Michel est décédé à 70 ans des suites d'un cancer. Une information confirmée à RFI par son ancien adjoint, Samir Ajjam, ce 24 avril 2018. Il avait défendu les couleurs du FC Nantes (1966-1982) et des « Bleus » (1967-1980) avant de devenir le sélectionneur de l’équipe de France (1984-1988) mais aussi de nombreuses sélections africaines : Cameroun (1994), Maroc (1995-2000, puis 2007-2008), Tunisie (2001-2002), Côte d’Ivoire (2004-2006)...

Play Current Time 0:00 / Duration Time 0:04 Progress: 0% 0:00 Fullscreen 00:00 Mute Henri Michel aura marqué le football français et le foot africain de son empreinte. Celui qui est né et a débuté sa carrière de joueur à Aix-en-Provence (sud de la France) est surtout associé à un club, le FC Nantes, dont il a porté les couleurs de 1966 à 1982. Il vient justement d’être élu meilleur joueur de l’histoire des « Canaris » .

Cet élégant milieu de terrain a aussi brillé en équipe nationale française (1967-1980) à une époque où les « Bleus » étaient toutefois en panne de résultats.

Il a ensuite embrassé une longue carrière d’entraîneur, de 1984 à 2012.

De la France à l’Afrique

Après avoir conduit les « Bleuets » à la médaille d’or olympique 1984, il prend en effet en mains les rênes de l’équipe de France A (1984-1988). Un mandat de quatre ans durant lequel il atteint notamment les demi-finales de la Coupe du monde 1986 à la tête d’un groupe mythique comptant notamment Michel Platini, Alain Giresse, Jean Tigana ou Luis Fernandez.

Après la non-qualification des « Tricolores » pour le Championnat d’Europe 1988, Henri Michel cède néanmoins sa place à Michel Platini et prend brièvement les commandes du Paris Saint-Germain.

Une parenthèse PSG avant de traverser la Méditerranée. Car c’est majoritairement en Afrique que le triple champion de France nantais (1973, 1977 et 1980) va coacher.

Un « sorcier blanc »

En 1994, il conduit ainsi les « Lions Indomptables » du Cameroun durant la Coupe du monde aux Etats-Unis. Après une pige en Arabie saoudite, l’Aixois rebondit à la tête du Maroc (1995-2000), un pays qui le marque profondément et dont il retrouvera la sélection entre autre pour la CAN 2008. Ses « Lions de l’Atlas » ne passent pas le premier tour du Mondial 1998 mais laissent une belle impression.

Après la CAN 2000 et des passages aux Emirats arabes unis et en Grèce, il dispute la CAN 2002 avec la Tunisie. Un échec sans conséquence sur son parcours puisqu’il se retrouve à gérer une sélection ivoirienne hyper talentueuse entre 2004 et 2006. Sous ses ordres, la « génération Drogba » atteint la finale de la CAN 2006 (remportée par l'Egypte) et se qualifie pour la première Coupe du monde (2006) de l’histoire ivoirienne.

Il gagne par ailleurs la Coupe de la CAF 2003 avec le Raja Casablanca, club qu’il cornaque en 2003-2004 puis en 2010.

Malade et fatigué

Durant les douze années suivantes, Henri Michel multiplie les courtes expériences, que ce soit notamment en Egypte (Zamalek, en 2007 puis en 2009), en Afrique du Sud (Mamelodi Sundowns, en 2008-2009) ou au Maroc.

En 2010-2011, il prépare la Guinée équatoriale pour une Coupe d’Afrique des nations 2012 co-organisée avec le Gabon. Mais le Français démissionne quelques semaines avant le tournoi, protestant contre le désordre ambiant.

Henri Michel n’a plus ni la patience ni l'énergie nécessaire, même s’il passe quelques semaines au Kenya (2012). En proie à des soucis de santé récurrents, le « sorcier blanc » se retire discrètement du monde du football.

Identité –

Nom : Michel

Prénom : Henri

Date de naissance : 28/10/1947

Lieu de naissance : Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)



Carrière de joueur –

Poste : milieu de terrain

Clubs : Nantes (1966-82)

Sélections : 58

Buts en sélection : 4

Coupe du monde : 1 participation (1978), 3 matches



Palmarès de joueur –

Champion de France 1973 ,1977, 1980

Vainqueur de la Coupe de France 1979, finaliste en 1970 et 1973

Demi-finaliste de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe en 1980



Carrière d'entraîneur –

Clubs successifs : Paris SG (1990-91), Al Nasr (KSA/1995), Aris Salonique (GRE/juillet-octobre 2001), Raja Casablanca (MAR/février 2003-mars 2004), Al Arabi Doha (QAT/juillet-novembre 2006), Zamalek (EGY/décembre 2006-août 2007), Mamelodi Sundowns (AFS/novembre 2008-mars 2009), Raja Casablanca (juin-octobre 2010).



Palmarès d'entraîneur –

Coupe de la CAF (2003), Champion du Maroc (2004) avec le Raja Casablanca



Carrière de sélectionneur –

Equipe de France olympique (1982-84), vainqueur des JO 1984

Sélectionneur de l'équipe de France (1984-88)

Bilan : 36 matches, 16 victoires, 12 nuls, 8 défaites, 46 buts marqués, 27 buts encaissés, 3e du Mondial-1986 au Mexique

Sélectionneur du Cameroun (1994)

Sélectionneur du Maroc (septembre 1995-2000)

Sélectionneur des Emirats arabes unis (2000-2001)

Sélectionneur de la Tunisie (novembre 2001-mars 2002)

Sélectionneur de la Côte d'Ivoire (mars 2004-juillet 2006), finaliste de la Coupe d'Afrique des nations 2006

Sélectionneur du Maroc (août 2007-février 2008)

Sélectionneur de la Guinée équatoriale (décembre 2010-décembre 2011)

Sélectionneur du Kenya (août-décembre 2012)



Coupe du monde : 4 participations (1986, 1994, 1998, 2006), demi-finaliste (1986), 16 matches, 6 victoires, 4 nuls, 6 défaites.

Coupe d'Afrique des nations : 5 participations (1998, 2000, 2002, 2006, 2008), finaliste en 2006, 7 victoires, 6 nuls, 6 défaites.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook