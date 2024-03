L’ex militant de l’APR change de camp : Babacar Lo Ndiaye décide de soutenir Bassirou Diomaye Faye Il y a quelques mois, « Le Témoin » avait annoncé à la une de son journal que Babacar Lo Ndiaye, le leader de la Convergence des Forces Républicaines (CFR), suspendait ses activités au sein de l’Alliance Pour la République (APR). Eh bien, ce compagnon de la première heure du président de la République sortant vient de franchir le Rubicon en décidant carrément de soutenir la candidat Bassirou Diomaye Faye. A cette occasion, ce collaborateur du président Macky Sall a adressé à ses militants une lettre, relayée par le journal que nous reproduisons in extenso.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mars 2024 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|

Militantes et Militants de la Convergence des Forces Républicaines (CFR) Devant l’histoire et devant le peuple sénégalais et fidèle à notre mission de servir la nation sénégalaise, nous venons, par cette présente, vous faire part de notre position sur la situation politique du pays.



Pendant 15 années de compagnonnage et de militantisme dévoué et membre fondateur de l’Alliance Pour la République (APR), nous avons été honoré d’accompagner SEM le Président Macky Sall dans ses fonctions à la magistrature suprême.



Après renonciation à sa candidature et en accord avec les leaders de la coalition Benno Bokk Yaakar, Monsieur Amadou Ba a été désigné candidat de ladite coalition à l’élection présidentielle du 24 mars 2024. En notre qualité de Président de la Convergence des Forces Républicaines (CFR), nous avons pris la décision de ne pas soutenir le candidat Amadou Ba.



Ceci, pour des raisons d’intérêt général liées à la marche de la nation. Au terme de concertations engagées d’une part avec les militantes et militants de la CFR et, d’autre part, avec les candidats en lice, nous avons décidé de soutenir la candidature de Bassirou Diomaye Faye pour un Sénégal prospère, un Sénégal où les jeunes auront envie de rester et de travailler pour le développement de leur pays, un Sénégal où les Sénégalais se sentiront concernés par la gestion de leurs ressources naturelles. J



’invite tous mes militants et sympathisants de la Convergence des Forces Républicaines(CFR), les Sénégalais d’ici et d’ailleurs à voter Bassirou Diomaye Faye pour un changement définitif



Monsieur Babacar Lo Ndiaye Ingénieur planificateur

Président de la Convergence des Forces Républicaines (CFR)



