L’extrême droite menace au Portugal : Mamadou Bâ un grand activiste sénégalais sommé de quitter le pays dans 48h, sinon… Pour preuve que l’Extrême Droite marque sa présence au Portugal et menace, un activiste sénégalais Mamadou Bâ, leader de SOS Racismo est sommé de quitter le Portugal dans seulement 48h c’est-à-dire 2 jours.

Leur organisation SOS Racismo lutte contre toute forme de racisme, c’est ainsi que des menaces ont été proférées à son encontre par une organisation d’extrême droite mais cela ne semble pas l’inquiéter car il compte continuer et renforcer la lutte anti raciale.



Mais le leader de SOS Racismo Mamadou Ba se dit préoccupé par les menaces directes à l’intégrité physique des militants ciblés et de leurs familles. Il est revenu sur la situation de certaines personnes qui ont payé au prix de leur vie à cause du racisme.



“L’inquiétude est réelle, je tiens à rappeler qu’il y a quelques semaines, Bruno Candé a été assassiné en plein jour. Le racisme tue. Il est évident que lorsqu’une menace prend ce ton, après la manifestation du Ku Klux Klan devant notre quartier général, nous ne pouvons qu’être inquiets. Pour nous-mêmes, pour nos familles, pour les organisations que nous représentons”, a-t-il déclaré dans une interview accordée à la Renaissance.

