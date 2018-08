Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte L’histoire d’un riche homme rejeté par une femme après s’être déguisé en pauvre Rédigé par La rédaction de leral.net le 10 Août 2018 à 12:59 | Lu 83 fois Un jeune homme riche sud-africain a raconté son expérience quand il s’est déguisé en chauffeur de camion et a fait la cour à une belle femme. Il a décrit la vitesse à laquelle il a été rejeté 3 fois de suite par la femme.

Un jeune homme riche sud-africain a raconté son expérience quand il s’est déguisé en chauffeur de camion et a fait la cour à une belle femme. Il a décrit la vitesse à laquelle il a été rejeté 3 fois de suite par la femme.

Selon l’homme, connu sur Facebook sous le nom de Karabo John Moa, il a d’abord rencontré la femme alors qu’elle conduisait sa voiture Mercedes Benz. Plus tard, il est arrivé chez elle pour aller la chercher dans un camion pour un rendez-vous mais en le voyant, elle s’est retournée et, est repartie à cause de la voiture avec laquelle il était venu chez elle.



Mais Karabo John Moa n’a pas baissé les bras et a décidé de repartir. Encore une fois, elle le rejeta quand elle le vit conduire le camion.

Pas de soucis, il a essayé pour une troisième fois mais cette fois, la belle jeune femme qui ne pense évidemment qu’à des choses matérielles, lui a dit en face: “Tu ne me prends pas au sérieux.”



Il a révélé que le gardien de maison de la femme était dans le coup et ils se sont moqués d’elle, car elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Il a conclu que certaines femmes sont matérialistes, et a conseillé aux hommes de se méfier de ces femmes.

En réalité, Karabo John Moa est un homme riche qui voulait juste voir à quel point elle est matérialiste. Cette femme doit surement regretter maintenant … Rires!!!

Partageant les photos de ses voitures de luxe il a écrit: Je viens de rentrer du plus court rendez-vous où je suis jamais allé

Ces femmes matérialistes

Ils te voient dans une Mercedes

1er rendez-vous, je vais la chercher dans un de mes Bakkies(camion) au lieu de ma Mercedes

Je l’ai fait 3 fois maintenant. A chaque fois, quand je m’arrête à la porte, elle se retourne et s’éloigne .

Elle me dit “Tu ne me prends pas au sérieux ” Le gardien de son immeuble et moi avons bien ri

Toutes les trois occasions, j’aurais probablement payé la facture, j’ai donc économisé de l’argent .

Je ne dis pas qu’elle est une gold digger, mais elle ne joue pas avec les hommes fauchés .

#StayWoke #TheyWillDribbleYou



Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Kenya: une femme arrêtée pour avoir demandé à son mari de la payer avant d’allaiter leur bébé USA: Deux couples de jumeaux identiques se marient lors d’une cérémonie conjointe