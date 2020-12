L'hôpital de la Paix de Ziguinchor: Un vrai havre de mort

Les malades souffrent actuellement dans le sud du pays. L’hôpital de la paix de Ziguinchor, devant les accueillir ne tient plus de rien de sa solidité et de son lustre d’antan. Une source qui tient à alerter le ministre de la santé, les autorités administratives locales, les populations et les bonnes volontés sur ma situation de l’hôpital de la Paix de Ziguinchor, a évoqué les difficultés, faisant que cette structure sanitaire ne parvient plus à donner des soins de qualité aux populations.



Ainsi, il relève des problèmes d’inondations fréquentes de la pédiatrie, de la maternité et du laboratoire par des eaux usées nauséabondes et infectes. Le système de drainage des eaux usées de l’hôpital, regrette-t-elle, est défectueux depuis des années. Ce qui met les malades hospitalisés et le personnel en danger.



Il a inscrit sur sa liste d’éléments manquant, un déficit d’équipement du bloc opératoire qui manque de lampes opératoires, de respirateurs, de consommables, de matériel d’endoscopie etc... Actuellement, révèle-t-elle, les interventions chirurgicales programmées sont suspendues. Seules les urgences sont prises en charge.



Sous ce registre, il a signalé une panne de la colonne d’endoscopie de gastro-entérologie. En plus d’un déficit criard en personnel médical et paramédical, les fibroscopies, dénonce-t-on, ne sont plus faites à l’hôpital depuis des mois.



Ailleurs, la source précise que cet hôpital reçoit des malades de Ziguinchor, de Sédhiou, de Kolda et même de Vélingara. Il reçoit même, des malades de la Guinée Bissau et de la Gambie.



Les populations, très fatiguées des difficultés actuelles souhaitent que la subvention accordée à l’hôpital soit significativement revue à la hausse. Et, elles demandent à ce qu’il soit parmi les priorités du plan d’investissement du Ministère de la santé. En plus, elles exigent l’érection de cet hôpital en un « hôpital de niveau III » à vocation sous régionale.