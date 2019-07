L'hôtel Savana lourdement condamné

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en premier et dernier ressort, en la forme et vu l’ordonnance de clôture n°261 du 09 mai 2019 du juge de la mise en état, le président Alioune Ndiaye et ses assesseurs ont déclaré l'action de AXESS « SOLUTIONS GLOBAL SECURITE SARL », recevable.



Ainsi, ils ont condamné l'Hôtel Jardin SAVANA à payer à la société AXESS « Solutions Global Sécurité » SARL la somme de 4.460.000 FCFA, outre celle de 500.000FCFA à titre de dommages et intérêts.



Toutefois, la société AXESS « Solutions Global Sécurité » SARL, assistée par le cabinet de Me François Sarr et Associés, a été déboutée du surplus de ses demandes.



L'hôtel Jardin Savana avait commis Me Ibrahima Dia pour la défense de ses intérêts.