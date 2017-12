L’imam de la fondation Keur Rassoul condamne fermement la bagarre d’Esther la nuit du Gamou aux Almadies

Dans la nuit du jeudi 30 au Vendredi 1er un incident est survenu lors du Gamou aux Almadies. La dénommée Esther a eu une altercation avec une autre dame jusqu’à en venir aux mains.



Un si grand manque de retenue durant la nuit du meilleur des hommes est inacceptable. Quand on sait que c’est le caractère du prophète Mouhammad (PSL) qui fait de LUI le plus aimé par Allah . C’était ni le lieu ni l’endroit, ni le moment pour régler des problèmes personnels de cette vie mondaine. Malheureusement il est difficile de tout prévoir et de connaitre les intentions qui habitent les individus.



Des dérapages et incidents on peut en trouver dans toutes les manifestations du monde qu’elles soient religieuses ou non.



On peut choisir de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, ce qui est sûr c’est que le regard que l’on porte sur une chose n’est que notre reflet.



Une déclaration sera faite par Imam Mbaye, l’imam de la Fondation Keur Rassoul ce soir à 20h.



