L’industrie musicale sénégalaise encore en deuil: Papis Konaté a perdu hier sa mère

Une note d’information parvenue à Leral.net a partagé la nouvelle, annonçant : « La maman de notre frère et collègue Papis Konaté a été rappelée à Dieu ce jour 19 octobre 2020 ».



La levée du corps a eu lieu ce 20 octobre 2020 à 14h, à la mosquée de la Sicap liberté 2, suivi de son enterrement.



Leral.net compatit à cette douloureuse nouvelle et s’associé à tous les acteurs de l’industrie musicale AIM, pour présenter ses condoléances à la famille éplorée, aux amis et proche de frère Papis Konaté.



Que la terre lui soit légère et que Firdawsi le paradis soit sa demeure éternelle.