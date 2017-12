L'insulte très originale de Ribéry à un internaute

Franck Ribéry n'a pas apprécié l'humour d'un utilisateur de Twitter et l'a invité à "bouffer le cul de sa grand-mère". Moment de poésie. Ribéry s'est vivement emporté sur Twitter et n'a pas hésité à remballer assez crûment un internaute. "Espèce d'abruti va! Clique et regarde avant de commenter et va manger (sic) le cul de ta grand-mère". La cause de cette colère? Un hommage de Ribéry tourné en dérision par un jeune utilisateur de Twitter.



Alors que le Français avait posté sur les réseaux sociaux une photo de lui avec un œil masqué, pour marquer publiquement son soutien à Karim, un enfant syrien blessé à l'œil lors d'un bombardement en octobre dernier, un internaute a détourné le post pour faire référence à autre Karim... Benzema. "C'est bon on a compris, mangez lui le cul à Benzema non?" Une blague qui n'a visiblement pas fait rire du tout Franck Ribéry.









