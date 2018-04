L'inter-Cadre se radicalise et décrète 72h de grève

Au moment où les enseignants des syndicats membres du G6 ont décidé de porter plainte contre l’Etat du Sénégal après leur marche réprimée à Ziguinchor, l’inter-Cadre composé du Grand Cadre l’USEQ et de l’IDEE, va dérouler à partir de ce mardi, son 7e plan d’actions. Oumar Waly Zoumarou et ses camarades ont décrété 72 heures de grève totale pour les mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 avril, du préscolaire au moyen et secondaire.



L’inter-Cadre a aussi décidé de boycotter les compositions et toutes les évaluations, les cellules d’animation pédagogique, et opte pour la rétention des notes.











