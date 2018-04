"L'opposition se trompe lourdement si elle sous-estime le Macky Sall qui a dribblé Abdoulaye Wade et Idrissa Seck en 2012" (Yoro Dia) Décryptant la stratégie "machiavélique" de Macky Sall depuis qu'il est au pouvoir, Yoro Dia, le spécialiste de sciences politiques estime que "L'opposition se trompe lourdement s'il sous-estime le Macky Sall qui a dribblé Abdoulaye Wade et Idrissa Seck en 2012" .

« Si Macky Sall avait reculé ce 19 avril, l’opposition se serait dit qu’elle connaît son point faible dorénavant et qu’il faut mettre la pression. Et la première règle de stratégie, c’est de ne jamais montrer à son adversaire son point faible (…) Je n’ose pas croire que l’opposition sous-estime Macky Sall, si c’est le cas, ils se trompent lourdement.



Macky Sall a gagné en 2012 face à Abdoulaye Wade et Idrissa Seck, qui ne sont quand même pas des enfants de chœur ou des néophytes. S’il est parvenu à les dribbler en 2012 et que les gens le sous-estiment, c’est parce qu’ils se trompent », a déclaré Yoro Dia, le spécialiste de sciences politiques dans les colonnes de l'Observateur dans sa livraison de ce lundi 23 avril 2018.

