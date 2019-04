Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici L'ultime épisode de la série "Pod et Marichou" sera finalement diffusé le 9 avril au Canal Olympia Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2019 à 17:22 | | 0 commentaire(s)| Plus de mystère sur la fin de la série "Pod et Marichou", la date et le lieu de diffusion du dernier épisode viennent d'être dévoilés Marodi Production. Ce sera le 9 avril à 18h à la salle de cinéma de Canal Olympia, annonce le communiqué de la maison de production.

Voici l'intégralité du communiqué de presse MARODI vous convie à la cérémonie de projection du long métrage de la série POD & MARICHOU qui signe la fin de sa troisième saison. Ce sera le Mardi 09 Avril à 18 heures, à la salle de Cinéma de Canal Olympia.



En termes de chiffres, la saison 3 de la série a battu des records : près de 84 millions de vues sur YouTube. Cette dernière a eu certainement plus de challenge que les précédentes avec des décors époustouflants dans des pays en Afrique de l’Ouest : Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Bénin, mais aussi des zones exotiques à l’intérieur du pays.



Avec un scénario riche en rebondissement et renforcé par un casting de haut niveau par de grands acteurs du pays, POD & MARICHOU reste la série la plus suivie de l’histoire du cinéma sénégalais avec un total de 258 millions de vues, toutes saisons confondues.



L’occasion sera aussi pour MARODI de vous présenter sa plaque GOLD, la 1ère en Afrique de l’Ouest pour ses 1 millions d’abonnés, de même que sa toute nouvelle production : GOLDEN qui sera diffusée sur la TFM le 27 Avril les mardis et samedis à 21 heures.





