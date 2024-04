L’union pour le renouveau démocratique quitte Bby

L’Union pour le renouveau démocratique a décidé de quitter la coalition de BBY. Cette décision a été prise le mercredi 17 avril lors de la rencontre de la Direction politique exécutive (DPE) présidée par le secrétaire général de cette formation créée par feu Djibo Leyti Ka, le professeur Diégane Sène.



Selon LeTémoin qui donne l'information, elle s’explique par le constat de l’absence de lisibilité dans la direction et les intentions de Benno Bokk Yaakar. « Ce faisant notre parti retrouve toute la plénitude de sa liberté pour poursuivre, seul ou avec d’autres, le mouvement dans lequel il est désormais lancé » peut-on lire dans le communiqué sanctionnant la réunion de la DPE de l’URD.



L’URD saisit l’occasion pour féliciter le président Bassirou Diomaye FAYE pour la formation de son gouvernement, composé de cadres avec une présomption d’intégrité morale et de compétences qui suscite l’espoir auprès des populations. L’URD lui souhaite plein succès et recommande qu’il soit le gouvernement d’une rupture contrôlée « comme le veulent sans doute la majorité des Sénégalais attentifs à nos acquis politiques, démocratiques, économiques et sociaux ».