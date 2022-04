L’unité retrouvée au sein de Bby Rufisque: Les responsables affutent les armes en vue des élections législatives. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, Oumar Gueye reste le coordinateur départemental de Bby. Il a été reçu en audience par le Président de la République, en présence du ministre d’Etat Ismaila Madior Fall, du député Souleymane Ndoye et de Salam Gueye haut conseil des collectivités territoriales. Macky Sall leur a instruit de sceller la grande unité dans le département de Rufisque.

Désormais, les responsables de la mouvance présidentielle dans le département de Rufisque parlent le même langage. Reçus en audience par le Chef de l’Etat ,Oumar Gueye et ses camarades de parti sont appelés à s'unir au sein de la coalition.



Ceci, pour gagner largement les élections législatives du 31 juillet 2022. Mais auparavant, les responsables ont lancé une grande dynamique pour la collecte des parrainages.



Ainsi, la coordination départementale s’est réunie, ce week-end, au Lac Rose, pour se pencher sur les élections législatives 2022. Lors de cette de rencontre, Ismaila Madior Fall a été désigné par la coordination départementale comme chargé du parrainage.



La coordination départementale de la coalition Benno Book Yaakaar va tenir dans les prochains jours, en présence de toutes les forces vives de la mouvance présidentielle ( ministres, maires , députés, mouvement des femmes et des jeunes), une grande assemblée générale à Rufisque











