LANCEMENT DES OPERATIONS DE VIABILISATION ET DE COMMERCIALISATION DE L’ASSIETTE DE 30 HA SUR LE SITE DE L’AEROPORT LEOPOLD SEDAR SENGHOR La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) informe le public du démarrage des opérations de viabilisation et de valorisation de l’assiette de trente (30) hectares à distraire du titre foncier n°526/NGA, sur le site de l’aéroport Léopold Sédar Senghor cédé par l’Etat à titre onéreux.



La commercialisation du site est exclusivement confiée à la Compagnie Générale Immobilière du Sahel-CGIS-SA, filiale de la CDC.

Dans le cadre de sa stratégie de commercialisation, la CGIS-SA peut donner mandat à d’autres structures spécialisées dans le domaine de l’immobilier. La liste des mandataires agréés ainsi que les informations utiles seront disponibles à compter du 1er février 2021 sur le site www.cgis.sn,, aux numéros de téléphones (33 824 87 87, 77 838 61 61 et 77 838 6262 ) et sur la plateforme digitale d’inscription et de réservation dédiée.

La CDC décline, d’ores et déjà, toute responsabilité quant aux agissements éventuels de personnes mal intentionnées et invite les populations à faire preuve de vigilance.

La CDC réitère son engagement à veiller au renforcement de l’aménagement durable et à la valorisation équitable de la zone concernée, conformément aux orientations de Monsieur le Président de la République.

