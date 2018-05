LDC: Le 13e trophée du Réal Madrid pose problème

Le Real Madrid aurait dû y penser avant de s’engager pour remporter son treizième trophée de la Ligue des Champions. La vitrine du musée Bernabéu ne pouvait en réalité, contenir que 12 trophées. Le treizième, remporté le samedi 26 mai face à Liverpool, n’entre pas dans la vitrine.



La vitrine où sont posés tous les trophées de la Ligue des Champions remporté par le Real Madrid ne peut contenir que 10. C’est donc à la décima, en 2014 que le clubs avait réussit à occupé cette vitrine comme il se doit.



Cependant, à la Maison Blanche, on n’a pas anticipé la venue de trois autres trophées de Ligue des Champions en si peu de temps.



Le club avait réussit a serrer les trophées pour faire de la place à la 11e et la 12e Coupe. A présent, ce n’est plus possible car il ne reste plus une petite place pour poser la 13e coupe de LDC.



« Florentino Perez nous a dit en privé que les coupes ne rentraient pas dans la salle des trophées. On a pensé que c’était une blague, mais c’était vrai… Les 13 coupes ne rentrent pas dans la vitrine ! », une anecdote révélé par le journaliste d’ABC, Tomas Gonzalez-Martin.



Pour l’instant, le 13e trophée de la Ligue des Champions remporté à Kiev restera seul avant la construction d’une nouvelle vitrine.