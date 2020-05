Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici LE COVID-19 ET LA REPUBLIQUE : Après la contamination du maire Aliou Sall, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo testé négatif Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mai 2020 à 02:29 | | 0 commentaire(s)| Le cas Aliou Sall aurait failli faire trembler la République. Après sa contamination rendue officielle, des informations ont circulé avec comme axe centrale la question à savoir si le maire de Guédiawaye n’aurait-il pas contaminé le ministre des finances et du budget.

Interrogation d’autant plus légitime que le malade aurait été reçu par Abdoulaye Daouda Diallo à ses bureaux de l’Avenue Peytavin, le vendredi passé. Une rencontre confirmée par une source proche de l’argentier de l’Etat. Ceci étant donc, dès que la mauvaise nouvelle est tombée du côté de Guédiawaye, certains ont pensé au sort du ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui, lui-même, ne serait pas resté indifférent. De ce fait, apprend-on, de source autorisée, il a pris sur lui la décision de se faire contrôler par les services de santé adéquats en la matière. Et selon un proche du ministre, il a subi ce mercredi deux tests au Covid-19 auprès des services de l’institut Pasteur. Et tout étant bien qui finit bien, les résultats diligentés et délivrés par les autorités sanitaires, sont, après confrontation, revenus négatifs.

Cette bonne nouvelle confirmée par une voix autorisée du ministère de la santé et de l’action sociale, va permettre certainement aux collaborateurs et membres de la famille du ministre de retrouver le moral. Au cabinet principalement et dans les autres services subsidiairement du département sénégalais des finances et du budget principalement, cela devrait respirer désormais un grand ouf de soulagement.



( Justin Ndoye , Exclusif )







