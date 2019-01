LERAL AWARDS- Mass Mboup : "Safia Diatta est une battante qui s'est imposée sur la scène médiatique"

Pour cette première édition des Leral Awards, la télévision Sentv a remporté deux trophées. Les internautes ont désigné la charmante Safia Diatta, "Meilleure Présentatrice de l'année 2018". Et "Guiss-Guiss" qui est diffusé tous les mercredis et dimanches, "Meilleure émission de l'année 2018". La cérémonie de remise des prix a eu lieu hier mercredi, dans les locaux du groupe D-Média. Les animateurs Khady Kâ et Mass Mboup ont dédié les distinctions à Bougane Gueye Dany, aux techniciens et aux téléspectateurs.