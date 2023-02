Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici LERAL de Cristal !, 15 ans de présence dans le paysage audiovisuel sénégalais, ça se fête ! Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2023 à 18:24 | | 0 commentaire(s)| Leral.net, votre site préféré a, durant plus d'une décennie, tenté tant bien que mal de vous mettre au diapason des faits marquants de l'actualité nationale et internationale. Tous les secteurs d'activités sont passés à la loupe par des professionnels aguerris et chevronnés, ayant la passion du travail bien fait.

Leral.net, votre site préféré a connu des moments de galère, comme tout bon début. Ces moments ont rythmé notre quotidien. La ténacité, le courage, l'abnégation et le sens du devoir ont été les maîtres-mots qui nous ont conduit à ne jamais abandonner ni, nous décourager de ce qui devait être l'un des fleurons Web du pays.



C'est le lieu de rendre un vibrant hommage au précurseur et fondateur de leral.net, M. Dame DIENG. Un homme au parcours atypique, un self-made man, un autodidacte, doté de facultés intellectuelles incomparables. Il a su gravir les échelons et bâtir une entreprise de presse avec trois (3) supports : Leral TV, Leral FM et Leral.net.



Le courage et l'abnégation de Dame DIENG dépassent les frontières sénégalaises. Sa ténacité, son sens pointu des affaires et son patriotisme à toute épreuve, ont fini de faire le tour du monde.



En référence aux noces de mariage, le cristal est choisi et symbolise la pureté, relative aux quinze années d'amour. Il est précieux à l'image des noces qu'il qualifie. Les cristaux ont la faculté de se charger d'une énergie propre à l'amour véritable.



C'est le lieu d'adresser nos sincères remerciements à nos fidèles lecteurs et internautes qui nous ont fait confiance depuis le début. Le chemin a été long et cahoteux. Mais, nous y sommes arrivés grâce à vous. Et ce n'est pas fini ! Cette histoire d'amour demeure notre souffle de vie et nous ne ménagerons aucun effort pour vous satisfaire.



A l'endroit de nos précieux partenaires commerciaux, sans qui, rien n'aurait été possible, recevez toute notre gratitude.



A celles et à ceux qui ont cheminé ou continuent le dur labeur au quotidien, sachez que ce bébé si précieux que vous avez vu grandir, continuera à faire son chemin sans tambour ni trompette au bonheur de la grande famille des médias.



Nous ne saurions terminer sans vous donner rendez-vous au mois d'avril prochain pour de nouvelles aventures avec des programmes TV et Radio inédits et une antenne entièrement relookée.



Jerëjef, Jerëjef, Jerëjef



Michaelou Ba,

Directeur Général Groupe Leral Médias





