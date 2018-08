LIGUE DES CHAMPIONS: Insatiables, Modric et le Real trustent les récompenses individuelles Les trophées de la saison 2017-2018 de la Ligue des champions ont été décernés en marge du tirage au sort de la nouvelle saison. Et c'est un sans-faute pour le Real Madrid, avec en point d'orgue l'avènement de Luka Modric.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Août 2018 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|

Le suspense s'est achevé. En marge du tirage au sort de la phase de groupes de la saison 2018-2019 de la Ligue des champions, l'UEFA a désigné les meilleurs joueurs de la dernière édition. Le verdict des entraîneurs des 32 clubs de la saison dernière et d'un panel de 55 journalistes a été rendu.



Saison parfaite pour Modric, encore sacré meilleur joueur



Il avait déjà été désigné meilleur joueur de la Coupe du monde 2018. Luka Modric, bientôt 33 ans, est aussi le meilleur joueur de la saison 2018-19 de la Ligue des champions. Le Croate du Real Madrid, pièce maîtresse des Merengues, a été récompensé alors qu'il était en lice avec son ex-coéquipier Cristiano Ronaldo ainsi que Mohamed Salah, le buteur génial de Liverpool.



Meilleur joueur de la Coupe du monde, meilleur joueur de la Ligue des champions, meilleur milieu de terrain de la Ligue des champions (lire plus bas), champion d'Europe avec le Real, vice-champion du monde avec la Croatie... 2018 restera comme une année exceptionnelle pour Luka Modric.



Navas meilleur gardien

Le titre de meilleur gardien de la saison 2017-2018 a été décerné à Keylor Navas, le portier du Real Madrid. Le Costaricien, premier représentant de son pays en C1, a devancé Alisson Becker, l'ancien joueur de la Roma passé à Liverpool cet été, et Gianluigi Buffon, l'ex-icône de la Juventus, désormais gardien du PSG.



Ramos meilleur défenseur

C'était une course 100% madrilène dans cette catégorie. Marcelo, Sergio Ramos et Raphaël Varane étaient en compétition pour le titre de meilleur défenseur. Et, c'est le capitaine Sergio Ramos qui a recueilli le plus de votes. Comme la saison d'avant.



Modric meilleur milieu

Un seul non-Merengue était en lice dans cette catégorie. Kevin De Bruyne, le Belge de Manchester City, faisait face à l'Allemand Toni Kroos et le Croate Luka Modric. Mais, c'est bien un joueur du Real Madrid qui a été récompensé avec le Croate.



Ronaldo meilleur attaquant

Lionel Messi, toujours aussi stratosphérique, et Mohamed Salah, auteur d'une saison de folie avec Liverpool qu'il a hissé jusqu'en finale, ne partaient pas favoris face au monstre Cristiano Ronaldo, vainqueur de sa quatrième C1 et auteur du but de l'année. Celui qui a depuis rejoint la Juventus a logiquement été désigné meilleur attaquant. Rappelons qu'il est aussi le meilleur buteur de l'histoire de la C1 avec 121 buts.



Rmc

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook