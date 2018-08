LIGUE DES CHAMPIONS : tirage acceptable pour les clubs français

Plutôt épargné ces dernières saisons, le Paris Saint-Germain a hérité cette année de deux clubs redoutables, Naples de Koulibaly et Liverpool de Sadio Mané, en phase de groupe,s ainsi que de l'Etoile Rouge Belgrade. Ce sera compliqué pour l'AS Monaco, tombée dans le groupe A avec l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund.



Les Monégasques joueront aussi, contre le Club de Bruges. Et, L'Olympique Lyonnais affrontera Manchester City, le Chakhtar Donetsk et Hoffenheim dans le groupe F. Derrière les champions d'Angleterre, clairement au-dessus du lot, le club de Jean-Michel Aulas peut viser la 2e place.



