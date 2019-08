La BRM expulsée de l'immeuble "Focus One" sis au Point E

Le tribunal du Commerce de Dakar a tranché lundi dernier, le contentieux qui opposait la société Focus Management Sarl à la Banque Régionale des Marchés (BRM). Statuant publiquement en matière de référé, le juge Pape Aboudoulaye Dondé a ordonné l'expulsion de la BRM des locaux situés au 8e, 7e, 6e et rez de chaussée de l’immeuble FOCUS ONE, composé d’un plateau, d’une terrasse, d’une cuisine équipée, de toilettes, de salle de bain et d’un groupe électrogène, sis au 14 rue Birago Diop.

Condamnée également aux dépens, la banque avait commis Me Babacar Camara pour la défense de ses intérêts.