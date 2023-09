La BRVM franchit un nouveau pallier avec une capitalisation de plus de 8 000 milliards FCFA du marché des actions.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2023 à 21:15 | | 0 commentaire(s)|

Cette capitalisation s’est établie à 8002,217 milliards de FCFA contre à 7 905,865 milliards de FCFA le lundi 11 septembre 2023, soit une augmentation de 96,352 milliards. Cette forte hausse est liée à celle des indices notamment le BRVM C (l’indice général de la Bourse). Celui-ci a, en effet, réalisé une progression de 1,22% à 215,10 points contre 212,51 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a aussi progressé de 1,28% à 108,05 points contre 106,68 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré la plus forte hausse avec 1,74% à 106,88 points contre 105,05 points la veille.





Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle enregistre une hausse de 99,719 milliards de FCFA, passant de 10 082,262 milliards de FCFA la veille à 10 181,981 milliards de FCFA ce 12 septembre 2023. A l’origine de cette forte hausse, il y a la première cotation au compartiment des obligations de la BRVM des 10 millions d’obligations Etat du Mali 6,50% 2023-2030 pour une valeur totale de 100 milliards de FCFA. Ces obligations avaient été émises par l’Etat du Mali durant la période du 3 au 21 juillet 2023 en vue de financer des infrastructures de développement prévus à son budget 2023.



La valeur totale des transactions s’est établie à 430,549 millions de FCFA contre 1,027 milliard de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Ecobank Côte d’Ivoire (plus 7,32% à 6 815 FCFA), Total Sénégal (plus 6,81% à 2 900 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 5,71% à 17 970 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 6 300 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (plus 4,89% à 965 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SODECI Côte d’Ivoire (moins 1,76% à 5 300 FCFA), BOA Sénégal (moins 1,25% à 3 150 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d’Ivoire (moins 0,94% à 3 690 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 0,77% à 1 295 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 0,60% à 835 FCFA).

Oumar Nourou







Source : La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a franchi un nouveau pallier avec une capitalisation de plus de 8 000 milliards FCFA enregistrée ce mardi 12 septembre 2023 du marché des actions.Source : https://www.lejecos.com/La-BRVM-franchit-un-nouvea...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook