La BRVM ouvre ses Awards 2024 par des panels et tables-rondes sur la technologie

Un rendez-vous annuel pour récompenser les meilleurs acteurs intervenant sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).



Cette année, les festivités sont centrées sur la thématique de la technologie. Trois panels ont meublé la journée d’ouverture. Dont une conférence inaugurale sur la transition numérique et la transition écologique prononcée par le commissaire de l’UEMOA chargé du Département du développement de l’entreprise, des mines, de l’énergie et de l’économie numérique. Paul Koffi Koffi a appelé les Africains à ne pas vite emboucher les nouveaux concepts qui viennent d’ailleurs et ne tenant pas très souvent compte des réalités sous-régionales.



Pour lui, « la transition écologique est liée à la transition énergétique ». Ces deux concepts ne sont pas antinomiques dans le cadre d’une région ouest-africaine électriquement moins connectée. C’est pourquoi, selon lui, l’UEMOA a mis en place la Stratégie de développement des pôles énergétiques (SDPE). Ce programme est ambitieux. Il doit mobiliser 7.500 milliards de francs CFA pour relever le niveau d’électrification dans l’UEMOA. Le taux de connexion tourne actuellement autour de 19%. Il serait donc inconcevable de se passer des énergies fossiles pour des raisons écologiques en misant uniquement sur les énergies vertes. La SDPE vise un mix avec 41% d’énergies renouvelables.



Ce vaste chantier ne peut se faire sans le numérique, a souligné le commissaire Paul Koffi Koffi. Révélant les initiatives de l’UEMOA pour la promotion des nouvelles technologies dans l’espace communautaire. Exemple : le Programme régional de développement de l’économie numérique (PRDEN).



Avant la cérémonie de remise de Prix dans la soirée de ce vendredi 7 juin, la journée sera consacrée à des tables-rondes sur la cybersécurité, la cyberdéfense, le crédit carbone et la digitalisation.

Source : « Les BRVM Awards sont pour nous le cadre par excellence d’échanges pour discuter des sujets d’intérêts commun en vue d’identifier les difficultés et de dégager des pistes de solutions pour assurer un développement harmonieux à long terme de notre marché ». C’est par ces mots que le directeur général de la BRVM (Bourse régionale des valeurs mobilières), Kossi Amenounve, a commencé son allocution de bienvenue, ce mercredi 6 juin, à Abidjan, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la 5e édition des BRVM Awards.Source : https://www.lejecos.com/La-BRVM-ouvre-ses-Awards-2...

