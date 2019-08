La Banque Agricole fait condamner le Gie Bok Jom à lui payer 16 millions FCFA

La deuxième Chambre du tribunal du Commerce de Dakar a vidé hier, le contentieux qui opposait le Gie Bok Jom à la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA SA), devenue depuis quelques temps, la "Banque Agricole". Dans son délibéré, la présidente Ndèye Téning Samb Guèye a condamné le Gie à payer à la banque, la somme de 15 541 139 FCFA, en plus de la somme de 2 millions FCFA pour résistance abusive. Le juge a également déclaré sans objet, la demande d'exécution provisoire.

Pour la défense de ses intérêts dans cette affaire numéro 1411/2019, le Gie Bok Jom avait commis Me Youssoupha Camara. Ce dernier avait en face de lui, Mes Bâ et Oumais, qui ont assisté l'établissement bancaire.