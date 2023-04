"La Banque mondiale investit 150 millions de dollars pour accélérer l'économie numérique au Sénégal : Discours de Mme Keiko Miwa

Dans cet article, on mettrait en avant le montant de l'investissement de 150 millions de dollars de la Banque mondiale dans le projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal, tel que mentionné dans le discours de Mme Keiko Miwa. On soulignerait également l'importance de cette initiative pour stimuler la croissance économique inclusive et la création d'emplois dans le pays.

