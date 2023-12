La Bceao porte son principal taux directeur à 3,50% à compter du 16 décembre 2023

Ainsi, le gouverneur de la banque centrale qui a présidé la réunion a fait face aux journalistes à l’issue de la rencontre. Jean-Claude Kassi Brou a confié en ce sens que le principal taux directeur auquel la Banque centrale prête ses ressources aux banques passe de 3,25% à 3,50%.



Il a précisé, tout de même, que le coefficient des réserves obligatoires applicable aux banques reste inchangé à 3,0%.



A l’en croire, cette décision intervient dans un contexte où les risques d'un retour des tensions inflationnistes sont en hausse, en lien avec la montée des incertitudes tant au niveau international que régional.



« La décision tient également compte des tensions sur les comptes extérieurs de l'Union. La hausse des taux directeurs vise ainsi à anticiper et à contenir l'impact de ces facteurs de risque », explique le chef de l’institut d’émission des huit pays de l’Uemoa.



Par ailleurs, il a souligné l'activité économique au sein de l'UMOA a maintenu sa dynamique de progression au troisième trimestre 2023 laissant augurer pour l'ensemble de l'année 2023, une croissance économique projetée à 5,7%.



Il ressort également de cette réunion du Cpm que le taux d'inflation au sein de l’Union, en rythme annuel, devrait se situer à 3,7% au terme de l'année 2023, après 7,4% en 2022.



Concernant les crédits à l'économie, le Cpm constate qu’ils continuent d'évoluer à un rythme soutenu enregistrant une progression de 13,9%, en rythme annuel, à fin septembre 2023 après 16,2% à fin juin 2023.



En particulier, les notes du Cpm relèvent que le rythme de progression des crédits accordés aux entreprises privées est ressorti à 15,0%, après une croissance de 18,9% le trimestre précédent.



Ceux octroyés aux ménages ont augmenté de 9,8% après 11,3% trois mois plus tôt. « Cette orientation permet de soutenir l'activité économique dans l'Union », explique enfin le gouverneur de la Bceao.



