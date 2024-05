La Bourse de Tunis annonce une hausse de 2,4% du revenu global des sociétés qui y sont cotées au premier trimestre 2024.

Selon ce rapport, 68% des sociétés ayant publié leurs indicateurs du premier trimestre 2024, soit 48 sur 71, ont amélioré leurs revenus par rapport à la même période de l’année précédente. « Les 20 sociétés qui composent le Tunindex20 ont accaparé 3,8 milliards de dinars (ou 64% du revenu global), en hausse de 1,4% par rapport à la même période de l’année écoulée » signalent les responsables de la Bourse de Tunis.



Selon eux, dans le secteur financier, les 12 Banques cotées ont réalisé un produit net bancaire (PNB) cumulé de 1 738 millions de dinars (MD) durant le premier trimestre 2024, contre 1 647MD sur la même période de l’année 2023, soit une progression de 5,5%. Le revenu global net des 7 sociétés de Leasing cotées a augmenté de 5,8% durant le premier trimestre 2024 par rapport au même trimestre de 2023, pour atteindre 131 MD contre 124 MD.



Le rapport indique aussi que les 6 compagnies d’Assurances cotées ont vu le montant global des primes émises atteindre 478MD contre 439MD, soit une importante progression de 8,9%.



« Le Secteur Financier dans son ensemble a amélioré son revenu global au 1er trimestre 2024 de 6,5% par rapport à la même période de l’année écoulée », font remarquer les responsables de la Bourse de Tunis.



Dans le secteur des Biens de Consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a régressé de 3,2% pour passer de 1 474MD à 1 427MD en 2024. Dans ce même secteur, les quatre concessionnaires automobiles (hors UADH) ont vu leur chiffre d’affaires global progressé de 13% durant le premier trimestre 2024 pour se situer à 277MD contre 245MD au premier trimestre 2023.



Dans le secteur des Services aux Consommateurs, le chiffre d’affaires global de deux enseignes de la grande distribution cotées en Bourse (Monoprix et Magasin Général) a connu une hausse de 7% au premier trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023, pour atteindre 428MD contre 400MD.



D’après toujours la direction de la Bourse de Tunis, sur neuf secteurs, cinq ont vu leurs revenus augmenter, le secteur Télécommunication a réalisé la plus forte progression avec 18,8% suivi par le Secteur Technologies avec 12,4. La plus forte baisse revient au Secteur Pétrole et Gaz avec une régression de 36,2%.



Sur les douze sous-secteurs, sept ont marqué des performances positives. Les plus fortes hausses reviennent à « Services Financiers » avec 10,5%, aux « Distribution » avec 9,2%, et aux « Produit Managers et De Soins Personnels » avec 9%.



Les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par SITS (+363%), MPBS (+95%), CELLCOM (+94%), ASSAD (+40%) et SIAME (+37%), note le rapport.



En revanche, les plus fortes baisses de revenus ont été enregistrées par ESSOUKNA (-79%), CIMENT DE BIZERTE (-52,6%), SANIMED (-38%), SOTRAPIL (-36%) et SOMOCER (-34%).



Concernant l’évolution des indices, le rapport note que l’indice de référence de la Bourse de Tunis, le TUNINDEX, a enregistré une hausse de 1,95% durant le premier trimestre 2024 contre un rendement de 0,24% durant la même période de l’année 2023. L’indice TUNINDEX20 a affiché, durant la même période, une légère hausse de 3,76% contre une baisse de 0,32% durant la même période de l’année 2023. Cinq des douze indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont enregistré des performances positives à la clôture du premier trimestre 2024. Les meilleures performances reviennent à l'indice « Agro-alimentaire et Boissons » 13,16% et à l’indice « Biens de Consommation » avec 9,71%. En revanche, 7 indices sectoriels ont enregistré des performances négatives. L’Indice « Bâtiment et Matériaux de Construction » a connu la plus forte baisse avec -8,06% suivi par l’indice « Assurances » avec -7,84% et l’indice « Matériaux de Base » avec -4,68%.



Oumar Nourou

