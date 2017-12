La CDC n’est pas en contentieux avec l’homme d’affaire, Cheikh Amar Une information faisant état d’une action contentieuse initiée par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) contre Monsieur Cheikh Amar, circule à travers certains sites internet.

Dans une note parvenue à leral.net, la direction générale de la Caisse des Dépôts et Consignations tient à préciser que cette information n’est pas fondée et n’engage que ses auteurs.

