La Caravane And Bessal Sénégal en Casamance : Retour en images sur cette campagne Avec Abdoulaye Sylla, son leader, à sa tête, la caravane And Bessal Sénégal a fait vibrer la Casamance, selon l’information partagée sur sa page Facebook. Images.

« Accueillis par une population dynamique et chaleureuse, nous avons échangé sur l’avenir et partagé des moments forts avec les jeunes, les femmes et les leaders locaux. Ensemble, bâtissons un Sénégal plus uni et inclusif ! » A-t-il magnifié Images d’une campagne…



Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2024 à 10:23













