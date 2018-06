La Colombie se balade face à la Pologne (3-0), une finale avant l’heure contre Sénégal

Avec un James Rodriguez rayonnant et un Falcao buteur pour la première fois en Coupe du monde, la Colombie a écarté la Pologne (3-0) de la course aux huitièmes de finale dimanche soir.



Après leur défaite inaugurale face au Japon (1-2), Radamel Falcao et les Colombiens avaient fait du match contre la Pologne, «une finale». À Kazan, ils ont été à la hauteur du rendez-vous dimanche (3-0), vainqueurs d’un combat à sens unique qui condamne définitivement des Aigles blancs dans la course à la qualification pour les huitièmes.



Le Sénégal affrontera la Colombie de James Rodriguez jeudi prochain pour une finale avant l’heure. Cette Coupe du Monde est plein de rebondissements, il n y a presque plus une grande équipe. Et jusque-là, à l’excepté de la Belgique, personne ne peut sortir une équipe favorite. Donc, le Sénégalais et Colombiens ont tous leurs chances à jouer.



Un match qui s’annonce difficile car James Rodriguez et Falcao semblent sonné la sonnette d’alarme.











Thierno Malick Ndiaye